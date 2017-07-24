Джордж Мартин пообещал одну или две новые книги про Вестерос в 2018 году

Американский писатель-фантаст Джордж Мартин рассказал о дальнейших издательских планах. Об этом он написал в своем блоге.

По его словам, в конце 2018 года или начале 2019-го должен выйти первый том дилогии «Пламя и кровь», которая расскажет полную историю династии Таргариен. Мартин добавил, что материала накопилось так много, что не удастся рассказать все в одной книге.

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Писатель также работает над романом «Ветра зимы», который станет предпоследней частью цикла «Песнь льда и пламени», на котором основан сериал «Игра престолов».

«Выйдет ли первым первый том "Пламени и крови" или "Ветра", сложно сказать в данный момент, но я действительно думаю, что вы получите от меня в 2018 году книгу про Вестерос (один из континентов вселенной "Игры престолов" — прим. «Ленты.ру»)... и кто знает, может даже две», — написал литератор.

Романы книжной саги «Песнь льда и пламени» выходят с 1996 года.

