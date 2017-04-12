Автор «Игры престолов» Джордж Мартин попытался приобщиться к хип-хоп-культуре

Американский писатель-фантаст Джордж Мартин выложил в Twitter фотографию, на которой попытался приобщиться к хип-хоп-культуре. Для создания нужного образа автор сдвинул кепку на бок и сделал характерный жест.

— George RR Martin (@GRRMspeaking) 11 апреля 2017, 17:47

«Так вот, мои издатели говорят, что я должен начать привлекать молодежную аудиторию...» — подписал 68-летний литератор свой снимок.

Джордж Мартин — автор книжного цикла «Песнь льда и огня». Романы серии стали литературной основой для телесериала «Игра престолов». Книги выходят с 1996 года.

Ранее сообщалось, что писатель приедет в Россию на фестиваль фантастики. Петербургская фантастическая ассамблея пройдет с 18 по 21 августа.