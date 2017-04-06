Автор «Игры престолов» Джордж Мартин приедет в Россию на фестиваль фантастики

Американский писатель Джордж Мартин, автор цикла «Песнь Льда и Огня», который лег в основу телесериала «Игра престолов», приедет на книжный фестиваль в Россию. Об этом в четверг, 6 апреля, в своем Facebook сообщила организатор мероприятия Наталья Витько.

«Именно автор "Игры престолов" станет в этом году почетным гостем Петербургской фантастической ассамблеи», — написала она.

Петербургская фантастическая ассамблея в 2017 году пройдет с 18 по 21 августа. Помимо Мартина, почетными гостями станут писатели Владимир Аренев, Дмитрий Вересов и Алан Кубатиев.

Джордж Мартин — писатель-фантаст. Его романы цикла «Песнь Льда и Огня» стали литературной основой сериала «Игра престолов». Книги серии выходят с 1996 года.