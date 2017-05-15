Джордж Мартин раскрыл детали пяти спин-оффов «Игры престолов»

Американский писатель-фантаст Джордж Мартин раскрыл подробности будущих спин-оффов телесериала «Игра престолов». Об этом он написал в своем блоге на платформе LiveJournal.

«Каждый проект, который сейчас обсуждается, — это приквел, а не сиквел. Некоторые из историй даже разворачиваются не на Вестеросе (один из континентов вселенной "Игры престолов" — прим. «Ленты.ру»). Понятиям "спин-офф" и "приквел" я предпочитаю термин "шоу-преемник"», — объяснил автор.

Он подчеркнул, что поклонников, которые надеются на продолжение историй любимых персонажей оригинального сериала, ждет разочарование.

По словам Мартина, зрителей ожидает пять новых шоу по вселенной «Игры престолов» и ее литературной основе — «Песни Льда и Огня».

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Писатель подтвердил, что будет задействован как минимум в четырех из новых проектов. Всего на данный момент их планируется пять, и для каждого выбран свой сценарист.

Мартин раскрыл, что ни один из спин-оффов не будет касаться серии книг «Повесть о Дунке и Эгге». В основу сюжета новых шоу также не будет положена история восстания Роберта Баратеона.

Ранее сообщалось, что над сценариями четырех новых сериалов работают Макс Боренстин («Конг: Остров Черепа»), Джейн Голдман («Kingsman: Секретная служба»), Брайан Хелгеланд («Секреты Лос-Анджелеса») и Карли Рэй (сериал «Безумцы»). Как написал Мартин, пятым проектом займется «отличный сценарист», но имя драматурга писатель раскрывать отказался.

Фэнтези-сериал «Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Премьера седьмого, предпоследнего сезона состоится 16 июля 2017 года.