Четыре спин-оффа «Игры престолов» запущены в работу на HBO

Телекомпания HBO начала работу сразу над четырьмя возможными спин-оффами сериала «Игра престолов». Об этом сообщает Entertainment Weekly.

В планах HBO — довести до выхода в эфир одну или несколько из четырех идей, сценариями которой независимо друг от друга занимаются несколько теледраматургов. Ранее канал ни разу не запускал в производство продолжения своих сериалов.

Над сценариями возможных спин-оффов «Игры престолов» работают Макс Боренстин («Конг: Остров Черепа»), Джейн Голдман («Kingsman: Секретная служба»), Брайан Хелгеланд («Секреты Лос-Анджелеса») и Карли Рэй (сериал «Безумцы»). Отмечается, что к проекту также привлечен автор литературного первоисточника «Игры престолов» — серии книг «Песнь Льда и Пламени» Джордж Р. Р. Мартин.

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Формат спин-оффов пока не утвержден и какие-то из них могут оказаться как полноценными сериалами, так и мини-сериалами. Сценаристы «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс выступят исполнительными продюсерами новых проектов, «задействующих разные исторические периоды вселенной Мартина».

Фэнтези-сериал «Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. На его счету — десять номинаций на премию «Эмми». На данное время сериал включает шесть сезонов. Премьера седьмого, предпоследнего сезона состоится 16 июля 2017 года.