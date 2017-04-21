Шон Бин назвал свою любимую смерть в кино

Британский актер Шон Бин рассказал о любимой сцене гибели его персонажа в фильмах. Его слова передает Entertainment Weekly.

По словам артиста, смерть Боромира в картине «Властелин колец: Братство кольца» нравится ему больше всего. «Это моя любимая сцена гибели, а я таких много отыграл. Более героической смерти и не придумаешь», — подчеркнул Бин.

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В фильме режиссера Питера Джексона, снятого по роману английского писателя Джона Рональда Толкина «Властелин колец», персонаж Бина погибает во время неравного сражения с орками.

Многие персонажи в исполнении Бина умирают в кинолентах. Среди них — агент 006 из ленты о Джеймсе Бонде «Золотой глаз», Эррол Партридж из «Эквилибриума» и Нед Старк из сериала «Игра престолов». В 2014 году портал Nerdist проанализировал фильмы и сериалы с участием актера и пришел к выводу, что по количеству смертей его опередили Бела Лугоши, Джон Херт и Винсент Прайс.