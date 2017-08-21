Финал седьмого сезона «Игры престолов» показали в трейлере

Видео: GameofThrones / YouTube

В сети появился проморолик последнего эпизода седьмого сезона «Игры престолов». Видео опубликовано на YouTube-канале GameofThrones в понедельник, 21 августа.

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«Значение имеет только одна война. И она пришла», — говорит в ролике Джон Сноу. Также показано, как огромные армии Дейенерис Таргариен окружают замок Ланнистеров.

Накануне хакеры, взломавшие компьютерную сеть телеканала HBO, пригрозили опубликовать в сети последнюю серию седьмого сезона «Игры престолов» до официальной премьеры.

«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Седьмой сезон станет предпоследней частью киносаги, премьера финала запланирована на 27 августа.