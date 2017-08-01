Хакеры украли и выложили в сеть сценарий новой серии «Игры престолов»

Хакеры взломали телеканал HBO и выкрали сценарий нового эпизода сериала «Игра престолов». Об этом сообщает The Telegraph.

Анонимные взломщики скачали 1,5 терабайта данных и выложили в сеть спойлеры к четвертой серии седьмого сезона. Руководство HBO признало, что подверглось «киберинциденту».

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«Мы незамедлительно начали расследование и в данный момент работаем с правоохранительными органами и компаниями, занимающимися кибербезопасностью. Защита данных — главный приоритет для HBO, и мы серьезно относимся к тому, чтобы охранять информацию, которую имеем», — заявили на телеканале.

Отмечается, что также были украдены сценарии двух других проектов: «Игроки» и «Комната 104». Хакеры угрожают в ближайшем будущем выложить в сеть больше данных.

Взломщики также связались с некоторыми журналистами и кинокритиками, прислав ссылку для скачивания материала и на ломаном английском пообещав сделать интервью с теми, кто хорошо распространит информацию об атаке.