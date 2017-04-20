Сыгравший Ходора в «Игре престолов» актер задумался о политической карьере

Актер Кристиан Нэйрн, исполнивший роль Ходора в фантастическом сериале «Игра престолов», намекнул, что в будущем может заняться политикой, чтобы бороться за права ЛГБТ-сообщества в Северной Ирландии. Его слова передает The Telegraph.

В частности, артиста беспокоит запрет на гомосексуальные браки в регионе. «Я не могу понять, почему мы остаемся единственным анклавом в государстве, который не может разрешить их», — подчеркнул Нэйрн.

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«У меня определенно есть, что сказать. Я не хочу устраивать радикальным перемен — только обеспечить равноправие граждан», — объяснил он. Артист добавил, что много думал о том, чтобы начать политическую карьеру, но только не в ближайшем будущем.

В мае 2016 года создатели «Игры престолов» принесли извинения за пятую серию шестого сезона, в которой раскрывается главный секрет Ходора.

Канал HBO запустил «Игру престолов» в 2011 году. Сериал основан на книгах Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени».

Нэйрн также снялся в таких фильмах, как «Четыре воина» и «Мифика. Богоубийца». Помимо этого, он выступает с DJ-сетами. Артист является открытым геем.