Актер из «Игры престолов» подал в суд на бывшего менеджера за обман

Датский актер Николай Костер-Вальдау, известный по роли Джейме Ланнистера в сериале «Игра престолов», подал иск в отношении своего бывшего агента Джилл Литтман. Об этом сообщает TMZ.

По словам артиста, менеджер обманом вынудила его подписать контракты, согласно которым он должен выплачивать ей 10 процентов своего гонорара до окончания съемок «Игры престолов».

Костер-Вальдау утверждает, что у них была устная договоренность относительно размера оплаты услуг Литтман, и он не собирался заключать договор на бумаге. Однако агент обманом заставила поставить подписать документ, заявив, что это необходимо для оформления американской рабочей визы.

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Со своей стороны Литтман настаивает, что актер обещал платить ей до завершения сериала.

В апреле сообщалось, что звезды «Игры престолов» станут самыми высокооплачиваемыми актерами в истории сериалов. Пять артистов, среди которых и Костер-Вальдау, заключили с телеканалом HBO контракты, согласно которым им будут выплачивать по два миллиона фунтов стерлингов (2,5 миллиона долларов) за эпизод.