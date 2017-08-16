Джордж Мартин раскрыл истинную причину убийства Эддарда Старка в «Игре престолов»

Автор саги «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин объяснил, почему часто убивает центральных персонажей своих книг. Писатель таким образом пытается держать читателя в постоянном напряжении, передает РИА Новости в среду, 16 августа.

«Я думаю, единственная возможность сделать это — это неожиданно убить кого-то важного. Тогда читатель будет знать, что ты играешь по-настоящему, что это книга, в которой может произойти что угодно и, если появится опасность, персонаж может не выжить. Поэтому я убил Эддарда Старка», — подчеркнул Мартин.

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Эддард Старк — глава дома Старков и хранитель Севера. Его обезглавливают по требованию короля Джоффри Баратеона в книге «Игра престолов», первой части «Песни льда и пламени». В сериале «Игра престолов», снятом по мотивам книжной серии Мартина, Старка сыграл актер Шон Бин.

Мартин выпускает романы саги «Песнь льда и пламени» с 1996 года. В июле он анонсировал две новые книги.