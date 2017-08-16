Мартин возжелал позаимствовать события истории Руси для «Песни Льда и Пламени»

Американский писатель Джордж Мартин заявил, что готов в будущем использовать события русского средневековья при работе над книгами серии «Песнь Льда и Пламени». Его слова передает «Интерфакс» в среду, 16 августа.

Мартин признался, что на вышедшие романы саги история Руси не оказывала влияния. «Я преимущественно черпаю вдохновение из Столетней войны, войны Алой и Белой розы, истории Франции», — объяснил он.

Писатель посетовал на то, что читает только литературу на английском языке, и книг о Древней Руси ему пока не попадалось. «Если найду что-то по средневековой российской истории, то украду пару вещей для своего мира», — пообещал Мартин.

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Автор добавил, что создал дотракийцев, дикий кочевой народ, по образу монгольских племен.

Ранее в среду Мартин признался, что убил Неда Старка в «Игре престолов», первом романе цикла «Песнь Льда и Пламени», потому что хочет держать читателя в постоянном напряжении. «Это книга, в которой может произойти что угодно и, если появится опасность, персонаж может не выжить», — объяснил он.

Книги саги «Песнь льда и пламени» выходят с 1996 года. В июле Мартин анонсировал два новых романа.