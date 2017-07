Сыгравший Горячего Пирожка в «Игре престолов» актер открыл пекарню

Британский актер Бен Хоуки, исполнивший роль повара по прозвищу Горячий Пирожок в сериале «Игра престолов», открыл пекарню. Об этом в среду, 26 июля, сообщает портал Highsnobiety.

Заведение, расположенное в Лондоне, получило название «Ты ничего не знаешь, Джон Доу» (You Know Nothing John Dough). Оно созвучно с фразой «Ты ничего не знаешь, Джон Сноу», принадлежащей одичалой Игритт (Роуз Лесли). Dough переводится с английского языка как «тесто».

В пекарне продаются, в частности, «хлебные лютоволки» — изделия, которые персонаж готовил в сериале.

Горячий Пирожок — сирота, завербованный в Ночной дозор. По сюжету, он вместе с Арьей Старк (Мэйси Уильямс) оказывается на постоялом дворе, где печет хлебных лютоволков. Хозяйка гостиницы решает взять его на работу.

«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Литературной основой фэнтезийной саги стал цикл книг «Песнь льда и пламени» американского писателя Джорджа Мартина. Премьера предпоследней, седьмой части сериала состоялась 16 июля.