Накупившие хаски фанаты «Игры престолов» начали массово избавляться от питомцев

Британские поклонники «Игры престолов» начали массово отдавать приобретенных хаски в приюты для животных. Об этом в четверг, 24 августа, пишет Daily Mail.

В фэнтезийной саге хаски исполняют роль лютоволков — умных хищников, достигающих размеров небольшой лошади. Животные являются символом дома Старков, в начале сериала каждый ребенок семьи Эддарда получает по щенку лютоволка.

Зоозащитные организации заявили, что обеспокоены бумом популярности хаски: фанаты «Игры престолов» принялись покупать собак, не понимая, что питомцы не предназначены для содержания в тесных квартирах — их необходимо регулярно выгуливать и тренировать. В противном случае они начинают скучать и портить мебель.

Отмечается, что в приюты Великобритании были переданы уже несколько сотен хаски.

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Актер Питер Динклэйдж, исполняющий в «Игре престолов» роль Тириона Ланнистера, совместно с организацией зоозащитников PETA призвал поклонников хорошо подумать перед покупкой хаски. Артист предложил вместо этого взять собаку из приюта.

«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Литературной основой фэнтезийной саги стал цикл книг «Песнь льда и пламени» американского писателя Джорджа Мартина. Премьера предпоследней, седьмой части сериала состоялась 16 июля.