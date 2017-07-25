Актера из «Бэйба» снова задержали за участие в протестах

Американский актер Джеймс Кромвелл задержан сотрудниками полиции за участие в акции протеста в океанариуме SeaWorld в штате Калифорния. 77-летний артист возглавил группу зоозащитников из организации PETA и попытался сорвать шоу с участием косатки, передает Fox News.

Видеозапись произошедшего появилась на Facebook-странице PETA. На ней видно, как Кромвелл во время представления обвиняет парк в жестоком обращении с животными, и заявляет, что косатки должны жить в океане. Позади актера шесть активистов держат плакаты с надписью «SeaWorld убивает».

Это не первый случай, когда Кромвелла задержали за участие в акциях протеста. В декабре 2015 года актер выступил против строительства атомной электростанции в северной части штата Нью-Йорк, заблокировав с еще пятью активистами вход на завод компании Competitive Power Ventures. Как писал The Independent, в начале июля 2017-го его приговорили к семи дням в тюрьме, поскольку Кромвелл не заплатил назначенный судом за нарушение общественного порядка штраф в 375 долларов.

Джеймс Кромвелл снялся в таких фильмах, как «Зеленая миля», «Артист», «Секреты Лос-Анджелеса», «Я, робот», «Мститель», «Джейн Остин», «Человек-паук 3: Враг в отражении», «Суррогаты», «Звездный путь: Первый контакт» и «Народ против Ларри Флинта». Он также сыграл в сериалах «Молодой папа», «Подпольная империя» и «Американская история ужасов». За последний актер получил премию «Эмми». Он также был номинирован на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за ленту «Бэйб: Четвероногий малыш».