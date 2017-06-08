Во Франции репетирующего в туалете поезда актера приняли за террориста

Французская полиция арестовала актера, который репетировал сцену для кастинга в туалете поезда. Об этом сообщает портал France Bleu.

Инцидент произошел в скоростном поезде TGV на маршруте Марсель — Париж. Контроллер услышал, как из туалета доносится речь на английском и голландском языках. Он разобрал слова «пистолет» и «оружие», после чего вызвал полицию.

В задержании артиста приняли участие 12 жандармов. Пассажира сняли с поезда на станции Валанс.

Отмечается, что после выяснения обстоятельств сотрудники правоохранительных органов отпустили 35-летнего мужчину.

В марте в Лос-Анджелесе по ошибке задержали певца Вайклефа Жана. Полиция посчитала, что он похож на разыскиваемого вооруженного грабителя.

В феврале сотрудники правоохранительных органов Лондона приняли британского рэпера Stormzy за грабителя и ворвались к нему домой, выломав дверь.