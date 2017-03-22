Полиция Лос-Анджелеса приняла чернокожего рэпера за вооруженного грабителя

Американский рэпер, певец и композитор Вайклеф Жан был задержан сотрудниками полиции Лос-Анджелеса, которые приняли его за вооруженного грабителя. Об этом пишет The Guardian.

По словам музыканта, полицейские приказали ему выйти из машины и не двигаться, после чего надели наручники. «Меня заковали, не спросив документов. Даже не сказали, почему они это делают», — пожаловался рэпер.

Жан отметил, что назвал свое имя и объяснил, что сотрудники задержали не того человека. «Они игнорировали мои слова и обращались со мной, как с преступником», — подчеркнул он.

Музыканта приняли за мужчину, ограбившего бензозаправку. Полицейские заявили, что Жан подходил под описание разыскиваемого грабителя.

Рэпер пригрозил полиции судебным разбирательством. Он также опубликовал в Twitter видеозапись своего задержания.

В полиции Лос-Анджелеса извинились за инцидент. Представители правоохранительных органов отметили, что Жан находился в наручниках шесть минут. Они добавили, что сотрудники полиции задержали музыканта из-за его подозрительного поведения.

Вайклеф Жан — 47-летний рэпер, музыкант, актер и правозащитник. В его дискографии 11 альбомов. Он снялся в таких фильмах, как «Третья смена» и «Стрельба», а также сыграл в сериале «Нэшвилл».