Полиция перепутала чернокожего рэпера с грабителем и вломилась к нему домой

Британский рэпер Stormzy (настоящее имя — Майкл Омари) рассказал, что сотрудники лондонской полиции вломились к нему в дом, приняв его за грабителя. Об этом он написал в своем Twitter во вторник, 14 февраля.

«Проснулся от того, что копы ломают мою входную дверь, потому что я, по их мнению, грабитель, который грабит собственный дом», — написал исполнитель. Он добавил, что все еще ждет от полиции возмещения ущерба.

Музыкант приложил к посту фотографию разломанной двери.

Как заявили изданию Mirror представители правоохранительных органов, полицейские считали, что в квартире никто не проживает, и выломали дверь, получив сообщение о готовящемся ограблении.

Stormzy — 23-летний музыкант из Лондона, исполняющий музыку в стиле грайм (музыкальный жанр, возникший в начале 2000-х годов). 27 февраля выйдет первый студийный альбом рэпера под названием Gang Signs & Prayer.