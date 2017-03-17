Актер из «Могучих рейнджеров» признался в убийстве соседа мечом

Американский актер Рикардо Медина-младший, игравший в сериале «Могучие рейнджеры», признал, что заколол соседа по дому мечом. Артиста осудили за непредумышленное убийство. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Медину-младшего обвинили в непредумышленном убийстве. По словам прокурора, актеру грозит заключение сроком до шести лет в федеральной тюрьме. Приговор ему вынесут до конца месяца.

Ранее Медина-младший утверждал, что использовал меч в целях самозащиты. Адвокат артиста заявил, что обвиняемый признал вину в рамках сделки с судом, по которой ему должны снизить срок заключения.

Медину-младшего арестовали в феврале 2015 года по подозрению в убийстве. В том же месяце его отпустили. Судебный процесс по этому делу начался год спустя, в январе 2016-го. В правоохранительных органах не ответили на вопрос, почему для выдвижения обвинений против актера потребовалось столько времени.

38-летний Рикардо Медина-младший сыграл красного рейнджера в сериалах «Могучие рейнджеры: Дикий мир» и «Могучие рейнджеры: Самураи». Помимо этого, он снимался в таких фильмах, как «Дурная кровь» и «Парасомния», а также в сериалах «C.S.I.: Майами» и «Скорая помощь».