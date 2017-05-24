Фанаты испугались смерти лютоволка из «Игры престолов» после твита Мартина

Американский писатель Джордж Мартин объявил в Twitter о смерти волка по кличке Призрак. Фанаты автора «Игры престолов» и некоторые СМИ решили, что речь идет о животном, сыгравшем в фэнтезийном сериале лютоволка, принадлежащего Джону Сноу.

— George RR Martin (@GRRMspeaking) 23 мая 2017, 17:00

«В память о реальном Призраке из заповедника Wild Spirit. Он ушел из жизни на этой неделе», — написал Мартин.

Некоторые подписчики автора посчитали, что Мартин написал о собаке из «Игры престолов». Другие попросили писателя не убивать лютоволка Сноу в новых книгах.

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Новость также неправильно передал ряд интернет-порталов. В частности, сайт Daily Star опубликовал новость о твите Мартина с заголовком «Звезда "Игры престолов" трагически скончалась за несколько недель до премьеры седьмого сезона».

Позже писатель выложил новый пост, в котором объяснил, что имел в виду волка, названного в честь персонажа «Игры престолов».

Джордж Мартин — автор книжного цикла «Песнь льда и огня». Романы серии стали литературной основой для телесериала «Игра престолов». Книги выходят с 1996 года.