По книге автора «Игры престолов» снимут футуристический сериал

Книга американского писателя-фантаста Джорджа Мартина станет основой для нового телепроекта. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщает NME.

Повесть, которая называется «Летящие сквозь ночь», была написана в 1980 году. Действие разворачивается в будущем, незадолго до разрушения Земли.

Адаптирует книгу Джефф Булер, сценарист таких фильмов, как «Полуночный экспресс» и «Пожираемые заживо». Отмечается, что сам Мартин не будет задействован в проекте из-за контрактных обязательств перед каналом HBO, для которого писатель работает над сериалом «Игра престолов».

Производством телешоу займется телевизионная сеть Syfy, которой принадлежат такие проекты, как «Люди Альфа» и «Охотники».

«Летящие сквозь ночь» уже были экранизированы в 1987 году, когда вышла картина «Ночной полет» режиссера Роберта Коллектора.

В центре сюжета — группа ученых, которые отправляются в космическое путешествие в поисках мистического инопланетного существа. В пути против команды восстает главный компьютер летающего корабля.