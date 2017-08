Британская рок-группа Kasabian выпустила музыкальное видео на песню Ill Ray (The King). Ролик опубликован на YouTube-канале коллектива в среду, 30 августа.

В клипе снялась актриса Лина Хиди, известная по роли Серсеи Ланнистер в сериале «Игра престолов». В музыкальном видео артистка вызывает дух умершего монарха, чтобы устроить с ним вечеринку.

Трек Ill Ray (The King) вошел в шестой студийный альбом Kasabian под названием For Crying Out Loud. Пластинка вышла в мае.