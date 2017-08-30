В сети объяснили странное поведение Бронна в последней серии «Игры престолов»

В Twitter-аккаунте Thrones Facts‏, посвященном фэнтезийной саге «Игра престолов», объяснили сцену переговоров в финальном эпизоде седьмого сезона. Во время напряженного ожидания Бронн, помощник Джейме Ланнистера, внезапно решает «пойти выпить» и исчезает из кадра, что фанатам сериала показалось нелогичным.

Причиной такого поведения персонажа, напомнили администраторы аккаунта, стало то, что встреча на площадке актеров Джерома Флинна (Бронн) и Лины Хиди (Серсея Ланнистер) ограничена согласно их контрактам. Артисты встречались до съемок в «Игре престолов», и расставание оказалось настолько болезненным, что создатели картины решили не сталкивать их друг с другом. Из-за этого их персонажи также не встречаются ни в одной сцене.

В финале седьмого сезона враждующие партии собираются провести переговоры о временном перемирии. Персонажи ожидают появления Серсеи и Дейнерис Таргариен, когда Бронн внезапно предлагает Подрику Пейну выпить по кружке вина. После этого персонажи скрываются в пещере.

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О негласном правиле впервые написал The Telegraph в 2014 году. О конфликте изданию рассказал источник из съемочной группы. Флинн и Хиди расстались в 2002-м и с тех пор не разговаривают друг с другом.

«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Седьмой сезон завершился 28 августа, последний эпизод установил рекорд среди сериалов по просмотрам.