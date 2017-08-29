Нейросеть написала шестую книгу саги «Песнь льда и пламени»

Программист Зак Тутт разработал нейросеть, которая написала шестую часть фэнтезийной саги «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина. Об этом сообщает портал Motherboard.

Произведение состоит из пяти глав, которые Тутт опубликовал на сайте GitHub. Отмечается, что часть книги состоит из абсурдных сцен и бессмысленных словосочетаний, но при этом нейросеть сумела повторить стиль автора оригинальной саги.

«"Ага, Паштет", — высокий мужчина поднял меч и поманил его обратно, после чего толкнул большой стальной трон туда, куда вышла девушка. Зеленая Борода ждал возле ворот, большой ослепленный бородатый прыщ с его павшего тела сорвал с его пальца кольцо из белого яблока», — написала программа.

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«Нейросеть, разумеется, несовершенна. Она не способна построить длинную историю, да и грамматика хромает. Но программа смогла выучить основы английского языка и перенять стиль Джорджа Мартина», — отметил Тутт.

Разработка программиста, в частности, написала, что Джейме Ланнистер убьет свою сестру и любовницу Серсею, Джон Сноу оседлает дракона, а Варис, советник Дейнерис Таргариен, отравит свою королеву.

С 1996 года Мартин выпустил пять романов саги «Песнь льда и пламени». В июле он анонсировал две новые книги. Произведения американского писателя легли в основу сериала «Игра престолов».