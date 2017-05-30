Культура
 

Нейросеть написала музыку в стиле Скрябина

Перейти в «Мою Ленту»

Нейросеть, созданная сотрудниками «Яндекса» Алексеем Тихоновым и Иваном Ямщиковым, написала музыку в стиле русского композитора Александра Скрябина. Мелодия представлена в ролике, опубликованном на YouTube-канале компании во вторник, 30 мая.

Аранжировку и сведение треков, созданных искусственным интеллектом, сделала эксперт по творчеству Скрябина Мария Чернова, рассказывает директор по маркетингу сервисов «Яндекса» Андрей Себрант.

Как отмечает Себрант, музыка была исполнена камерным оркестром во главе с правнуком создателя терменвокса Петром Терменом. Среди использованных инструментов — терменвокс, арфа и струнные.

Александр Скрябин — композитор и пианист, представитель музыкального символизма, а также основоположник цветомузыки.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Дорн высказался об отмене концерта на фоне угроз украинских радикалов
Автор хита Somebody's Watching Me задержан за избиение домработницы
Гитаристу The Rolling Stones прооперировали легкое
Последние новости
В Москве сообщили об ожидании от ЕС железобетонных гарантий по «Турецкому потоку»
Греф назвал резкое снижение инфляции проблемой для экономики
Нейросеть написала музыку в стиле Скрябина
Пушков опроверг версию об украинских корнях Анны Ярославны
Глава львовских католиков призвал украинцев покаяться за Волынскую резню
ЕСПЧ обязал Россию выплатить 38 тысяч евро за нарушения на выборах-2011
СМИ узнали о закрытии украинского офиса «ВКонтакте»
Другие материалы рубрики
Культура
 — 
11:45 Сегодня

«Когда чуть-чуть влюблен мужчина»

Театральный фестиваль имени Чехова открылся «Волшебной флейтой»
12:19 Сегодня

Изабель Юппер обратилась к Путину по поводу Серебренникова

10:51 Сегодня

Адвокат Учителя пожаловался Володину на Поклонскую

09:40 Сегодня

Дорн высказался об отмене концерта на фоне угроз украинских радикалов

Культура
 — 
10:04 29 мая 2017

У нас была ужасная эпоха

Канны-2017. Итоги: победа «Квадрата» Рубена Эстлунда и главные темы фестиваля
13:21 29 мая 2017

Союз кинематографистов России выступил в поддержку Серебренникова

12:53 Сегодня

Вандалы покрасили статую Русалочки в Копенгагене в красный цвет

21:10 29 мая 2017

Путин подарил версальскому музею «Книгу ангелов»

Культура
 — 
08:00 28 мая 2017

Страшно жить без воздуха

Канны-2017. День 11, последний: киллер с молотком и любовные страдания
11:16 29 мая 2017

Дэвид Линч опроверг сообщения об уходе из кино

20:04 29 мая 2017

Луи Гаррель и Дени Лаван подписали письмо в поддержку Серебренникова

17:37 29 мая 2017

Названы деятели культуры с самыми большими доходами

Россия
Апокалипсис вчера
О последствиях московского урагана — самого смертоносного за последние 100 лет
Антон Хащенко: Прочный фундамент выборов
Что дают праймериз «Единой России»
Пушков опроверг версию об украинских корнях Анны Ярославны
Задержанного на Воздвиженке мальчика пригласили прочесть «Гамлета» в Кремле
«Мою девочку изуродовали»
Родовая травма привела к тяжелому параличу руки, ребенку нужна срочная помощь
Появилось видео разрушения пирамиды Голода
ЕСПЧ обязал Россию выплатить 38 тысяч евро за нарушения на выборах-2011
Все материалы
Мир
Друзья из страны пирамид
Для чего Лавров и Шойгу ездили в Египет
Збигнев БжезинскийЧеловек в истории
Война и мир Збигнева Бжезинского
Джон Кеннеди c дочерьюГосударствообразующая семья
Династия Кеннеди вчера и сегодня
Скончался бывший панамский диктатор Мануэль Норьега
Москва заявила о вопросах к США и НАТО о неопознанной авиации над Афганистаном
Нацист на пути джихада
Жизнь и удивительные приключения Абдул Азиза ибн-Мьятта, британского ультраправого поэта
Маэстро, урежьте марш
Большая семерка и НАТО — не «концерт держав», а оркестр
Все материалы
Бывший СССР
Старикам здесь не место
Почему Киев перестал жалеть пенсионеров
Глава львовских католиков призвал украинцев покаяться за Волынскую резню
Молдавский премьер прокомментировал высылку российских дипломатов
В администрации Порошенко поведали об украинских корнях Анны Ярославны
Под Ташкентом на параплане разбился глава службы безопасности посольства Франции
В Москве прокомментировали высылку из Молдавии пятерых дипломатов
Молдавия выслала пять российских дипломатов
Все материалы
Финансы
«Основная цель — сэкономить на пенсионерах»
Зачем правительство готовит глобальные изменения в социальной системе России
Путеводитель по «Миру»
Почему пенсионерам и студентам придется перейти на российскую карту
Совбез констатировал ликвидацию дефицита продовольствия в условиях санкций
Набиуллина назвала главные вызовы российской экономике
Сбербанк предсказал рост цены на нефть до 55 долларов
«Югра» увеличит капитал на полмиллиадра долларов
Виталий Мутко, Дмитрий Рогозин и Юрий Трутнев Кабаны с рублем
Ралли вице-премьеров: какие ориентиры дают руководители правительства
Все материалы
Бизнес
Максим МаксимовРожденный не в СССР
Кто и как строит новый российский бизнес
«Формирование единого института поддержки экспорта — закономерный шаг»
Исполнительный директор РЭЦ о поддержке отечественного экспорта
Ударный чемпионат
Самые острые моменты соревнований по футболу команд из детдомов и интернатов
Госкомпаниям запретят покупать иностранные самолеты
Производитель Chevrolet Niva возобновил работу после двухнедельного простоя
Tele2 опередила конкурентов по покрытию 4G в метро
Россия продала первый комбайн в ЮАР
Все материалы
Силовые структуры
Цифровая военная машина
Как работает Национальный центр управления обороной
Битва за ствол
Стрелковое лобби добилось смягчения указа, ограничивающего оборот оружия
Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» ведет огоньПоследний отсчет
До старта новой госпрограммы вооружений остаются месяцы
Россия закрыла часть акватории у побережья Сирии ради учений ВМФ
Следователи возбудили дело после гибели курсанта при жесткой посадке Ан-26
Из здания Центробанка на Ленинском проспекте похитили 11 миллионов рублей
Военнослужащий погиб при жесткой посадке Ан-26 в Саратовской области
Все материалы
Наука и техника
Высвободили зверя
Раскрыты неожиданные последствия генной инженерии
«Декабристы — главный миф русской интеллигенции»
Почему при Сталине декабристы оказались патриотами
Вид на Лич, Драург и Полтергейст со стороны Фобетора (в представлении художника)На линии смерти
На Полтергейсте допустили существование жизни
Названы любимые группы и фильмы американских наркоманов и алкоголиков
Найдена потенциально обитаемая суперземля
Астрономы допустили существование самособирающихся лун у Сатурна
Американские ученые создали суперантибиотик
Все материалы
Спорт
Александр Поветкин«Кличко не нужен реванш. Ему уже пора»
Рябинский — о допинге, сопернике Поветкина, бое Кличко, убыточности своей работы
Франческо ТоттиЗамыкая круг
Самые яркие моменты в карьере ушедшего из футбола Франческо Тотти
Мирча ЛуческуПоплакал и перестал
Чем запомнится Мирча Луческу в «Зените»
«Панатинаикос» лишили очков за попавшую в тренера ПАОК банку пива
Касильяс сравнил вручение «Золотого мяча» Яшину с высадкой людей на Луну
Руководитель НХЛ заявил об окончательном отказе лиги отправлять игроков на ОИ
Чемпионка мира по велотреку рассказала о планах перед Олимпиадой
Все материалы
Культура
«Когда чуть-чуть влюблен мужчина»
Театральный фестиваль имени Чехова открылся «Волшебной флейтой»
У нас была ужасная эпоха
Канны-2017. Итоги: победа «Квадрата» Рубена Эстлунда и главные темы фестиваля
«Пятая нога, второй хвост»
Почему больше нельзя писать стихи о любви
Изабель Юппер обратилась к Путину по поводу Серебренникова
Нейросеть написала музыку в стиле Скрябина
Дорн высказался об отмене концерта на фоне угроз украинских радикалов
Вандалы покрасили статую Русалочки в Копенгагене в красный цвет
Все материалы
Интернет и СМИ
«Это сенсация! Мы показываем ее в интересах родины!»
В Казахстане пытаются копировать российское ТВ, но опережают его по уровню треша
Самоубийственные аресты
За борьбой с «группами смерти» может стоять конфликт в силовых структурах
Хакер, который смог
Американец сбежал от произвола ФБР и стал самым успешным пиратом современности
Обнародован тайный список запрещенной одежды для телеведущих «Би-би-си»
Россияне начали массово «мемасить» на iPhone от Усманова
Неизвестные устроили прямую трансляцию со связанной скотчем девушкой и таймером
Внезапные красные вспышки в окнах Белого дома сочли сатанинским обрядом
Все материалы
Ценности
Призраки и тени
Самые оригинальные экземпляры Rolls-Royce
Было просто хорошо, стало «ошнурительно»
Сергей Шнуров поменял привычки
Японцы предложили модным москвичам одеться в черное
Lacoste снял ролик о вечной любви
Jaguar представил самую экстремальную модель в своей истории
Российские ювелиры создали бриллиантовые браслеты в честь Грейс Келли
M.A.C выпустил «фруктовую» коллекцию косметики
Все материалы
Путешествия
Святое Белогорье
Местные: редактор Гульнара Тагирова о Белгороде
Аня Бушуева: «Паэлья — вовсе не испанское блюдо»
Как приготовить главное блюдо Валенсии
Бортпроводник United Airlines обвинил пассажира-гея в домогательствах к сыну
Названо курортное направление в России с самым дешевым арендным жильем на лето
Россияне помогли Анталье компенсировать потери в сфере туризма
Испанский альпинист покорил Эверест два раза за неделю
Королевство вина и замков
Куда съездить и что посмотреть в Кастилии-Леоне
Все материалы
Из жизни
По следу викингов
Между шотландским виски и валькириями затянули узел Одина
«Живу как в кино»
История уроженки Брянска, переехавшей на Кипр
Йоркширский терьер ценой жизни спас хозяйку от кобры
Житель Новосибирска выиграл в лотерею 300 миллионов рублей
Гибче надо быть
Мобилити-трейнинг — модная тренировка для тех, кто не достает пальцами до пола
С широко закрытыми глазами
Самые популярные снимки Instagram за май
Убившего сотрудницу зоопарка тигра оставили в живых
Все материалы
Эволюция автомобильных дисплеев: как это было
Как менялись экраны в машинах
Ноги вверх!
Как устроен и чем полезен адаптивный круиз-контроль
Жжение и зуд
Феттель против Райкконена, McLaren против кармы и другие события Гран-при Монако
10 недорогих, но крутых машин
Десятка клевых автомобилей, на которые не надо тратить много денег. В Америке
В Hyundai назвали дату дебюта нового кроссовера
Новый Renault Megane RS сфотографировали без камуфляжа
Lotus поможет Volvo настроить шасси будущих моделей
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы