Нейросеть написала музыку в стиле Скрябина

Нейросеть, созданная сотрудниками «Яндекса» Алексеем Тихоновым и Иваном Ямщиковым, написала музыку в стиле русского композитора Александра Скрябина. Мелодия представлена в ролике, опубликованном на YouTube-канале компании во вторник, 30 мая.

Аранжировку и сведение треков, созданных искусственным интеллектом, сделала эксперт по творчеству Скрябина Мария Чернова, рассказывает директор по маркетингу сервисов «Яндекса» Андрей Себрант.

Как отмечает Себрант, музыка была исполнена камерным оркестром во главе с правнуком создателя терменвокса Петром Терменом. Среди использованных инструментов — терменвокс, арфа и струнные.

Александр Скрябин — композитор и пианист, представитель музыкального символизма, а также основоположник цветомузыки.