Автор хита Somebody's Watching Me задержан за избиение домработницы

Американский поп-музыкант Кеннеди Уильям Горди, известный под псевдонимом Рокуэлл (Rockwell), задержан за побои. Домработница певца обратилась в правоохранительные органы, передает TMZ со ссылкой на источник в полиции Лос-Анджелеса.

Портал опубликовал видеозапись, на которой видно, как сотрудники полиции сажают Рокуэлла, закованного в наручники, в машину. Музыкант находится под стражей.

Как рассказал собеседник портала, пострадавшая утверждает, что Рокуэлл ударил ее из-за того, что она слишком долго делала сэндвич.

Рокуэлл выпустил свой главный хит Somebody's Watching Me в 1984 году. В записи песни в качестве бэк-вокалиста принимал участие Майкл Джексон. Сингл разошелся тиражом в миллион копий. За свою карьеру Рокуэлл записал три студийных альбома. Последняя пластинка, The Genie, вышла в 1986 году.