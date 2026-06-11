Всемирный банк предсказал цену нефти на 2026 год

ВБ: В 2026 году средняя цена Brent составит 94 доллара за баррель

В 2026 году средняя цена марки Brent составит 94 доллара за баррель. Такой базовый прогноз, как сообщило Reuters, подготовили аналитики Всемирного банка (ВБ).

Эта предполагаемая цена будет на 36 процентов больше, чем в 2025 году. Кроме того, банк полагает, что самые серьезные перебои в поставках энергоносителей утихнут уже к концу июля, а глобальная инфляция, по прогнозам, составит четыре процента.

По прогнозам экономиста Игоря Юшкова, в случае возобновления войны США и Ирана цены на нефть могут превысить отметку в 110 долларов за баррель.

Как сообщило Управление энергетической информации США, в обозримом будущем совокупные запасы нефти в странах Организации экономического сотрудничества и развития упадут до самого низкого как минимум с 2003 года уровня.