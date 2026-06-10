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15:36, 10 июня 2026Экономика

Мир предупредили о приближении запасов нефти к критически низкому уровню

EIA: Запасы нефти в странах ОЭСР упадут до самого низкого уровня с 2003 года
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Eli Hartman / Reuters

В обозримом будущем совокупные запасы нефти в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР, объединение государств с развитой экономикой) упадут до самого низкого как минимум с 2003 года уровня. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на прогноз Управления энергетической информации США (EIA).

В настоящее время, предупредили в американском ведомстве, запасы нефти в крупнейших экономиках мира истощаются рекордными темпами на фоне кризиса на Ближнем Востоке. В случае затягивания войны в Иране динамика может ускориться.

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К декабрю, по оценке аналитиков, запасы нефти в ОЭСР сократятся примерно до 2,3 миллиарда баррелей. Это — абсолютный минимум за все время ведения статистических наблюдений. Стремительное истощение нефтяных резервов во многом обусловлено не менее резким снижением среднесуточной добычи стран Персидского залива. Последний показатель с начала войны просел на 11 миллионов баррелей, констатировали в EIA.

Активное высвобождение стратегических запасов нефти необходимо крупнейшим экономикам мира для стабилизации мировых цен на сырье. Без дополнительного притока сырья котировки Brent были бы гораздо выше, чем сейчас, поясняют аналитики. Дополнительной проблемой для глобального энергорынка может стать новая фаза кризиса, с которой тот рискует столкнуться уже этим летом. В разгар сезона отпусков, объяснил главный экономист управляющей компании Aberdeen Пол Диггл, наблюдается повышенный спрос на топливо. Если к тому времени Ормузский пролив не откроется, предупредил эксперт, сырьевые котировки смогут обновить исторический максимум и достичь 180 долларов за баррель до конца года.

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