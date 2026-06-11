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13:19, 11 июня 2026Экономика

Ценам на нефть предсказали взрывной рост в случае возобновления войны США с Ираном

Юшков: Цены на нефть могут превысить $110 в случае возобновления войны США и Ирана
Вячеслав Агапов

Фото: Eli Hartman / Reuters

В случае возобновления войны США и Ирана цены на нефть могут превысить уровень в 110 долларов за баррель. Взрывной рост ценам на энергоресурсы предсказал экономист Игорь Юшков, его слова приводит «Взгляд».

Если конфликт будет обостряться и, помимо перекрытия Ормузского пролива, Иран возобновит удары по портам, экспортирующим топлива в обход транспортной артерии (порта Фуджейре в ОАЭ и «Восток–Запад» в Саудовской Аравии), дефицит на рынке нефти может усилиться.

«То есть основной вопрос для нефтяного рынка: сохранится ли статус-кво, то есть перекрытие Ормузского пролива, либо с рынка уйдут дополнительные объемы из-за остановки нефтепроводов», — пояснил аналитик.

Юшков также допустил, что заявления президента США Дональда Трампа о тайном вывозе миллионов баррелей иранской нефти на самом деле является блефом. Мониторинговые каналы, которые отслеживают судоходство в Ормузе и ситуацию с прибытием танкеров в азиатские порты, не подтвердили такие маневры, подчеркнул он. На фоне сообщений о минировании морского маршрута и угроз обстрелов страховые компании отозвали страховки судов, но Трамп пытается убедить компании-перевозчики и страховые в безопасности прохода через Ормузский пролив.

Ранее министр энергетики США Крис Райт заявил, что ему неизвестно о каких-либо операциях, в ходе которых Штаты могли бы тайно вывезти из Ирана значительные объемы нефти.

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