В США отреагировали на заявления Трампа о тайном вывозе иранской нефти

Министр энергетики США Райт заявил, что ему неизвестно о тайном вывозе иранской нефти

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что ему неизвестно о каких-либо операциях, в ходе которых Штаты могли бы тайно вывезти из Ирана значительные объемы нефти. Его слова приводит Reuters.

Так Райт прокомментировал соответствующие заявления президента Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты якобы проводили ночные операции по вывозу иранской нефти.

При этом он отметил, что американские военные действительно оказывали содействие в обеспечении транспортировки нефти через Ормузский пролив.

Ранее Трамп утверждал, что США тайно вывозили из Ирана миллионы баррелей нефти в ходе ночных операций. «Знаете ли вы, что мы забирали миллионы баррелей нефти? Никто этого не знает. Об этом не знал до настоящего времени и Иран. Недавно ночью мы забрали 22 судна. Поздно ночью, без света. Поскольку у них [в этом районе] не было радара — мы его разбомбили к чертовой матери», — сказал он.