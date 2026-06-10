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20:46, 10 июня 2026Мир

В США отреагировали на заявления Трампа о тайном вывозе иранской нефти

Министр энергетики США Райт заявил, что ему неизвестно о тайном вывозе иранской нефти
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что ему неизвестно о каких-либо операциях, в ходе которых Штаты могли бы тайно вывезти из Ирана значительные объемы нефти. Его слова приводит Reuters.

Так Райт прокомментировал соответствующие заявления президента Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты якобы проводили ночные операции по вывозу иранской нефти.

При этом он отметил, что американские военные действительно оказывали содействие в обеспечении транспортировки нефти через Ормузский пролив.

Ранее Трамп утверждал, что США тайно вывозили из Ирана миллионы баррелей нефти в ходе ночных операций. «Знаете ли вы, что мы забирали миллионы баррелей нефти? Никто этого не знает. Об этом не знал до настоящего времени и Иран. Недавно ночью мы забрали 22 судна. Поздно ночью, без света. Поскольку у них [в этом районе] не было радара — мы его разбомбили к чертовой матери», — сказал он.

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