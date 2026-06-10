Трамп рассказал о тайных операциях с иранской нефтью

Трамп: США тайно вывезли миллионы баррелей нефти из Ирана

Соединенные Штаты тайно вывозили миллионы баррелей нефти из Ирана в ходе ночных операций. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп, передает Reuters.

«Знаете ли вы, что мы забирали миллионы баррелей нефти? Никто этого не знает. Об этом не знал до настоящего времени и Иран. Недавно ночью мы забрали 22 судна. Поздно ночью, без света. Поскольку у них [в этом районе] не было радара — мы его разбомбили к чертовой матери», — сказал он.

Трамп добавил, что решил рассказать об этом сейчас, поскольку, по его словам, Иран «сообразил, что происходит». По словам американского лидера, именно это поспособствовало сдерживанию роста цен на нефть, которая, как он утверждает, держится на уровне около 85 долларов за баррель.

Ранее Трамп заявил, что мирное соглашение между Вашингтоном и Тегераном уже подготовлено, и иранской стороне осталось лишь его подписать. «Все, что им нужно сделать, — это начать подписывать бумагу. Она полностью готова», — сказал американский лидер.