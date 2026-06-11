В сети обсудили изменившуюся внешность звезды «Кадетства» на видео с интервью

Российский актер театра, кино и телевидения Александр Головин дал интервью для программы «Утро» на ТНТ и вызвал обсуждение в сети из-за изменившейся внешности. Видео и комментарии опубликованы в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) телеканала.

37-летний артист предстал перед камерой в сером костюме и футболке. Кроме того, на нем были белые кроссовки, четыре массивных кольца и длинная серебряная цепь с подвеской.

Пользователи сети, в свою очередь, обратили внимание на усы звезды популярного сериала «Кадетства». Многие из них отметили, что благодаря им Головин стал похож на актера Павла Деревянко и певца Диму Билана. «Как он смешно выглядит с этим усами», «Такой молодой, а уже как мой дед!», «Макаров стареет», «Зачем ему эта метелка под носом?», «Ничего себе какой он уже дядя», «Усы прибавили 15 лет», — рассуждали они.

В феврале коллега Головина по упомянутого сериалу, актриса Елена Захарова показала лицо без макияжа.