18:09, 2 февраля 2026

50-летняя звезда «Кадетства» показала лицо без макияжа

Актриса Елена Захарова показала лицо без макияжа
Екатерина Ештокина

Фото: @lenazaharova57

Российская актриса театра и кино Елена Захарова показала лицо без макияжа. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

50-летняя звезда «Кадетства» разместила фото, на котором была запечатлена в банном зеленом халате после спа-процедур. При этом она распустила рыжие короткие волосы и отказалась от косметики, демонстрируя натуральную внешность. «После массажа головы. Полный релакс», — подписала она.

Известно, что знаменитость на Мальдивах. По ее словам, она несколько лет мечтала о таком путешествии.

В октябре 2025 года звезда «Кадетства» высказалась о пластике фразой «зачем такая молодость». Захарова признавалась, что не видит смысла подвергать себя операционным вмешательствам, поскольку окружающие ей и так постоянно говорят о том, как она хорошо выглядит.

