Ценности
19:33, 8 октября 2025Ценности

49-летняя звезда «Кадетства» высказалась о пластике фразой «зачем такая молодость»

Актриса Елена Захарова рассказала, что скептически относится к пластике
Мария Винар

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Российская актриса театра и кино Елена Захарова высказалась о пластике фразой «зачем такая молодость». Соответствующее интервью публикует портал «Леди Mail».

49-летняя звезда «Кадетства» рассказала, что скептически относится к пластической хирургии. При этом она отметила, что не видит смысла подвергать себя операционным вмешательствам, поскольку окружающие ей и так постоянно говорят о том, как она хорошо выглядит. «Сколько я видела этих 60-летних женщин, с натянутыми лицами и идиотическим выражением на них, с восторженно-глупыми глазами. Зато без морщин! Кого они пытаются обмануть?» — заявила Захарова.

В разговоре с журналистами знаменитость подчеркнула, что своим примером для подражания считает итальянскую актрису Софи Лорен. «Софи Лорен вся в морщинах, но она похожа на саму себя, она узнаваема. А начни себя перекраивать, уже напоминала бы совершенного другого человека», — объяснила она.

В апреле российская актриса театра и кино Валерия Ланская раскрыла секреты молодости и стройности.

