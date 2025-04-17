Звезда «Кадетства» раскрыла секреты молодости и стройности

Актриса Валерия Ланская назвала отказ от алкоголя секретом стройности

Российская актриса театра и кино Валерия Ланская раскрыла секреты молодости и стройности. Соответствующее интервью публикует «Леди Mail».

38-летняя звезда сериала «Кадетство» назвала отказ от алкоголя действенным методом сохранить фигуру. Помимо этого, она призналась, что театр — ее главная физическая активность. Вдобавок Ланская подчеркнула, что не ест перед сном

«Не всегда получается, но я очень стараюсь. Сейчас Великий пост, я отказалась от алкоголя совсем, это тоже помогает не набирать вес. К косметологу хожу раз в 3-4 месяца. Делаю уколы с витаминами, чтобы помочь коже быть напитанной и ухоженной. Что касается физической активности, театр — мой спорт. Каждый вечер я выхожу на сцену, танцую, делаю трюки. Этого достаточно, чтобы поддерживать себя в хорошей физической форме», — заявила она.

Ранее в апреле 60-летняя Маша Распутина раскрыла неожиданный секрет молодости. Российская певица призналась, что ради здоровья она отказалась от красивой, но неудобной обуви, а также полностью изменила образ жизни.