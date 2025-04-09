60-летняя Маша Распутина раскрыла неожиданный секрет молодости

60-летняя певица Маша Распутина посоветовала пить талую воду для молодости

Российская певица Маша Распутина раскрыла неожиданный секрет молодости. Соответствующее интервью публикует «Пятый канал».

60-летняя звезда призналась, что ради здоровья она отказалась от красивой, но неудобной обуви, а также полностью изменила образ жизни. «У меня когда-то суставы болели, да, потому что я неправильно питалась. А потом, когда перешла на здоровую пищу, много воды стала пить и много дышать чистым озоном, кислородом и задерживать дыхание научилась, тогда у меня все прошло», — заявила она.

При этом для сохранения моложавого внешнего вида знаменитость посоветовала пить талую воду. «Я мало ем, много пью. Пейте много талой структурированной воды, чистой, не бутилированной. Набирайте, замораживайте», — подчеркнула она.

В то же время Распутина назвала секретами красоты регулярную гимнастику и правильный рацион.

В ноябре 2024 года Маша Распутина раскрыла секреты привлекательности. Исполнительница заявила, что старается потреблять только экологически чистые и полезные продукты, отказываясь от жирной пищи и фастфуда.