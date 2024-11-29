Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:18, 29 ноября 2024Ценности

60-летняя Маша Распутина раскрыла секреты привлекательности

60-летней певице Маше Распутиной оставаться в форме помогает зарядка
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певица Маша Распутина раскрыла секреты свой привлекательности. Интервью с ней публикует MK.RU.

60-летняя знаменитость призналась, что оставаться в форме ей помогает зарядка. «Я занимаюсь спортом: приседаю по сто раз», — заявила она и добавила, что желательно выполнять упражнение на свежем воздухе. «У меня на участке растут деревья. Нужно выбрать тоненький ствол, чтобы удобно было обхватить, и на вытянутых руках приседать», — уточнила исполнительница.

Кроме того, артистка серьезно подходит к вопросам питания. По ее словам, она старается потреблять только экологически чистые и полезные продукты, отказываясь от жирной пищи и фастфуда. «Я сейчас вообще не питаюсь фактически. Мне некогда. В основном воду пью талую», — подытожила телезвезда.

Ранее в ноябре 38-летняя Линдси Лохан также раскрыла секреты красоты.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский рассказал о диалоге Путина и Шольца

      Бороться с борщевиком в Петербурге собрались при помощи беспилотников

      Стилист Рогов призвал россиянок привязывать туфли к штанинам

      Звезда «Постучись в мою дверь» похвастался новым домом

      Создана защищающая OLED-телевизоры от выгорания технология

      В российском городе затянувшийся ремонт кровли привел к потопам и нашествию мышей

      Экс-глава МИД Украины заявил о неспособности Киева победить в конфликте

      Минобороны Сирии опровергло данные о прорыве боевиков в Алеппо

      Спасавшаяся от насильника россиянка спрыгнула с четвертого этажа и выжила

      Напоившая мужа уксусной кислотой россиянка получила год тюрьмы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше