60-летняя Маша Распутина раскрыла секреты привлекательности

60-летней певице Маше Распутиной оставаться в форме помогает зарядка

Певица Маша Распутина раскрыла секреты свой привлекательности. Интервью с ней публикует MK.RU.

60-летняя знаменитость призналась, что оставаться в форме ей помогает зарядка. «Я занимаюсь спортом: приседаю по сто раз», — заявила она и добавила, что желательно выполнять упражнение на свежем воздухе. «У меня на участке растут деревья. Нужно выбрать тоненький ствол, чтобы удобно было обхватить, и на вытянутых руках приседать», — уточнила исполнительница.

Кроме того, артистка серьезно подходит к вопросам питания. По ее словам, она старается потреблять только экологически чистые и полезные продукты, отказываясь от жирной пищи и фастфуда. «Я сейчас вообще не питаюсь фактически. Мне некогда. В основном воду пью талую», — подытожила телезвезда.

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