38-летняя Линдси Лохан раскрыла секреты красоты

Актриса Лохан назвала повышенное внимание к уходу за кожей секретом красоты

Американская актриса Линдси Лохан раскрыла секреты красоты в интервью Allure. Материал опубликован на сайте издания.

38-летняя знаменитость призналась, что уделяет повышенное внимание уходу за кожей. Так, после пробуждения телезвезда прикладывает к лицу холодное полотенце, после чего наносит увлажняющий крем или сыворотку косметического бренда Avène. Кроме того, Лохан регулярно пользуется патчами для глаз.

По словам актрисы, она положительно относится и к косметологии. Например, Лохан делала лазерную шлифовку лица и другие процедуры. «Стараюсь не переусердствовать, но всегда открыта к новинкам. Это и есть мой секрет», — подытожила она.

В мае Линдси Лохан поделилась с фанатами снимками с отдыха, на которых показала фигуру в купальнике.