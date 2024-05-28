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09:41, 28 мая 2024Ценности

37-летняя Линдси Лохан показала фигуру на фото в бикини

37-летняя актриса Линдси Лохан показала фигуру на фото в бикини

Фото: Линдси Лохан / РИА Новости

Американская актриса Линдси Лохан поделилась с фанатами снимками с отдыха. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя знаменитость показала фотографии, на которых она позирует в бикини с цветочным принтом. Лохан запечатлели на фоне океана с распущенными волосами. Телезвезда также надела солнцезащитные очки, а от других аксессуаров отказалась.

Поклонники восхитились фигурой актрисы через девять месяцев после родов. «Красотка», «Выглядишь потрясающе», «Прекрасная Линдси», «Лучшая», — высказывались пользователи сети в многочисленных комментариях.

В июле сообщалось, что у Линдси Лохан и ее супруга, финансиста Бадера Шаммаса, родился сын, которого пара назвала Луай, что в переводе с арабского означает «защитник». Известно, что актриса рожала в одной из клиник Дубая.

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      Карина Черных
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