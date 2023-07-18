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11:15, 18 июля 2023Культура

Звезда «Дрянных девчонок» Линдси Лохан родила первенца

Звезда фильма «Дрянные девчонки» Линдси Лохан родила первенца

Фото: Sergio Perez / Reuters

Американская актриса и звезда фильма «Дрянные девчонки» Линдси Лохан родила первенца. Об этом сообщает TMZ.

У 37-летней артистки и ее 36-летнего супруга, финансиста Бадера Шаммаса, родился сын, которого пара назвала Луай, что в переводе с арабского означает «защитник». Актриса рожала в одной из клиник Дубая. Сейчас в Объединенные Арабские Эмираты направляется семья звезды «Дрянных девчонок», чтобы познакомиться с новорожденным.

Мама артистки Дина Лохан в беседе с People отметила, что планировала присутствовать на родах Линдси, однако ребенок появился на несколько дней раньше запланированного срока.

В марте этого года Лохан объявила о беременности.

Ранее стало известно, что бывшая солистка «Тату» (t.A.T.u) Лена Катина родила второго ребенка.

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    Анастасия Астахова
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