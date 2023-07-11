Бывшая солистка «Тату» родила второго ребенка

Бывшая солистка «Тату» Лена Катина родила второго ребенка

Бывшая солистка «Тату» (t.A.T.u) Лена Катина родила второго ребенка. Об этом сообщил ее супруг, бизнесмен Дмитрий Спиридонов в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Муж исполнительницы опубликовал фото с новорожденным сыном, которого пара назвала Демьяном. Ребенок появился на свет утром 11 июля.

«Сегодня, в 9 часов 19 минут я стал батей Демьяна. Спасибо моей Лене Катиной за сына, люблю вас. Демьяну спасибо, что выбрал меня», — написал Спиридонов.

В июне 2022 года сообщалось, что Катина вышла замуж за предпринимателя и долларового миллионера Дмитрия Спиридонова. Пара расписалась в МФЦ и не устраивала торжество. Бизнесмен рассказал, что очень нервничал, так как певица опоздала на мероприятие.

За месяц до торжества звезда показала помолвочное кольцо стоимостью 13,5 миллиона рублей.

Певица также воспитывает восьмилетнего сына Александра от музыканта Сашо Кузмановича.

Ранее стало известно, что российская актриса театра и кино, звезда сериала «Чики» Варвара Шмыкова родила второго ребенка.