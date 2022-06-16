Экс-солистка «Тату» вышла замуж за долларового миллионера

Экс-солистка «Тату» Лена Катина вышла замуж за долларового миллионера Дмитрия Спиридонова

Экс-солистка поп-дуэта «Тату» Лена Катина вышла замуж за предпринимателя и долларового миллионера Дмитрия Спиридонова. Об этом сообщает Starhit.

Пара расписалась в МФЦ и не устраивала торжественный праздник. 40-летний бизнесмен рассказал, что очень нервничал, так как певица опоздала на мероприятие.

О новом романе бывшей участницы «Тату» стало известно в сентябре прошлого года. Избранник певицы является генеральным директором процессингового центра для обработки платежей CloudPayments. Он познакомился с артисткой на собственном дне рождения.

Позднее исполнительница назвала свои отношения с предпринимателем служебным романом и пояснила, что они начали встречаться в июле 2021 года. «Познакомились буквально на работе, и я была очень удивлена, когда Дима позже пригласил меня на ужин. Вообще же все началось с переписки — когда мы обсуждали детали будущего сотрудничества и потом уже не могли наговориться», — поделилась певица. Катина назвала Спиридонова очень харизматичным человеком и порадовалась, что тот не связан с шоу-бизнесом.