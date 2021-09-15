Стало известно о романе экс-солистки «Тату» с долларовым миллионером

Стало известно о романе экс-солистки российской поп-группы «Тату» Лены Катиной с предпринимателем Дмитрием Спиридоновым. Об этом сообщает PeopleTalk.

Избранник певицы является долларовым миллионером и генеральным директором процессингового центра для обработки платежей CloudPayments. Он познакомился с артисткой на собственном дне рождения, где выступала Катина. Пара начала встречаться в июне этого года.

Предприниматель не скрывает завязавшийся роман с исполнительницей. На его странице в Instagram есть совместное фото, а в информации о себе написано: «Влюблен в свою работу и в нее».

В 2019 году стало известно о разводе Катиной. Артистка состояла в браке с рок-музыкантом из Словении Сашо Кузмановичем. Они поженились в августе 2013 года, отметив свадьбу как в Словении, так и в России. Два года спустя у супругов родился сын Александр. Отмечалось, что Катина и Кузманович остались друзьями, а разрыв между ними произошел из-за «охлаждения отношений».