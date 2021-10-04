Экс-солистка «Тату» впервые высказалась о романе с долларовым миллионером

Экс-солистка группы «Тату» Лена впервые высказалась о романе с долларовым миллионером Дмитрием Спиридоновым. Об этом сообщает Starhit.

Исполнительница назвала свои отношения с предпринимателем служебным романом и пояснила, что они начали встречаться в июле. «Познакомились буквально на работе, и я была очень удивлена, когда Дима позже пригласил меня на ужин. Вообще же все началось с переписки — когда мы обсуждали детали будущего сотрудничества и потом уже не могли наговориться», — поделилась певица.

Артистка назвала Спиридонова очень харизматичным человеком и порадовалась, что тот не связан с шоу-бизнесом. По словам Катиной, сейчас они планируют первое совместное путешествие и готовятся отправиться на три дня в Стамбул.

О новом романе бывшей участницы «Тату» стало известно в сентябре. Избранник певицы является генеральным директором процессингового центра для обработки платежей CloudPayments. Он познакомился с артисткой на собственном дне рождения.