Солистка «Тату» сообщила о воссоединении группы

Елена Катина сообщила о воссоединении группы «Тату» в рамках трибьюта весной 2022 года

Бывшая солистка группы «Тату» Елена Катина сообщила о воссоединении группы в рамках официального трибьюта в своем Instagram.

Как рассказала Катина, в трибьюте примет участие как она сама, так и другая экс-участница группы Юлия Волкова. Он состоится весной 2022 года.

Кроме того, певица упомянула о планируемом сериале про группу, где также снимутся обе участницы «Тату». По словам Катиной, он выйдет на «одной из самых крупных стриминговых площадок».

Ранее телеведущая Ася Калясина в рамках спецпроекта «Ленты.ру» о русской поп-музыке 2000-х назвала причину распада коллектива. По ее словам, группа перестала существовать из-за внутренних конфликтов между продюсерами и музыкантами, которые работали с певицами.