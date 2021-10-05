Музыкальный критик оценил успех «Тату» после воссоединения

Критик Соседов о воссоединении группы «Тату»: их время ушло, об успехе не может быть речи

Журналист, телеведущий и музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что группа «Тату» никогда не станет настолько же успешной, как в начале 2000-х. Он уверен, что лучшие времена дуэта Юлии Волковой и Елены Катиной остались позади, сообщает «Пятый канал».

Соседов оценил воссоединение группы, предположив, что она будет выступать с другим репертуаром или с теми же хитами, если получится об этом договориться. «Там же все дело упирается в деньги и соглашение об условиях, ведь если они будут петь основные песни, они должны будут что-то отчислять продюсеру, если тот не хочет снова с ними заниматься», — объяснил он.

Критик предположил, что возращение «Тату» может быть вызвано лишь желанием ощутить былую славу. Публикация в Instagram не является официальным документом, поэтому о возвращении пока не может быть речи. Специалист предположил, что концерты дуэта могут принести неплохую прибыль, однако певицы уже не добьются прежнего успеха: их время ушло.

«Может быть будет какой-то успех на волне былых воспоминаний, но новый репертуар… Какой же он должен быть, чтобы зацепить публику? Не знаю. Юлия Волкова в вокально не слишком хорошей форме, мягко скажем. Так что я не верю в успех этого дуэта при воссоединении», — заключил Соседов.

3 октября бывшая солистка группы «Тату» Елена Катина объявила о воссоединении группы в рамках официального трибьюта. В нем поучаствует не только она, но и другая экс-участница группы Юлия Волкова. Трибьют ожидается весной 2022 года.