Экс-солистке «Тату» запретили исполнять хиты группы

Композитор Сергей Галоян запретил бывшей солистке «Тату» Елене Катиной исполнять десять песен из репертуара поп-группы. Об этом он сообщил в сторис своего Instagram-аккаунта.

Под запрет попали такие хиты, как «Я сошла с ума» и «Нас не догонят», которые также нельзя исполнять на других языках.

В опубликованном уведомлении говорится, что запрет на исполнение композиций связан с порочащими репутацию публичными высказываниями со стороны Катиной, несоответствием образа артистки формату созданной музыки, а также прямым противодействием текущим проектам.

Таким образом Галоян отреагировал на новость о том, что группа «Тату» решила воссоединиться. Композитор отметил, что не давал на это разрешения, и призвал Катину научиться договариваться со всеми сторонами. В противном случае Галоян пообещал обратиться в Арбитражный суд с иском о незаконном использовании песен, на которые он имеет авторское право.

Ранее Елена Катина сообщила о воссоединении группы в рамках официального трибьюта в своем Instagram. Как рассказала певица, в нем примет участие как она сама, так и другая экс-участница группы Юлия Волкова. Он состоится весной 2022 года.

Кроме того, исполнительница упомянула о планируемом сериале про группу, где также снимутся обе участницы «Тату». По словам Катиной, он выйдет на «одной из самых крупных стриминговых площадок».