Директор Юлии Волковой прокомментировала возможное воссоединение «Тату»

Директор певицы Юлии Волковой Катерина Дорош прокомментировала возможное воссоединение группы «Тату». Об этом сообщает «Газета.Ru».

По словам Дорош, коллектив имеет право исполнять старые хиты. Она добавила, что композитор Сергей Галоян может добиться запрета на исполнение лишь через суд, заручившись поддержкой других авторов песен «Тату».

«Сергей Галоян — он же не продюсер, а просто один из соавторов того материала, который исполняли девочки. Мы же не хотим заниматься переизданием песен, у Лены и Юли есть смежные права исполнять все композиции», — заявила директор Волковой.

Она также обвинила Галояна во вранье. Он говорил, что связался с солистками «Тату», чтобы те приняли участие в трибьют-концерте группы, однако Дорош утверждает, что Волковой никто не звонил по этому поводу. «Мне ни разу не позвонили, не написали ни одного письма. Я не понимаю, зачем они так делают. Правда все равно вскроется, нам достаточно сделать одно заявление», — сказала Катерина Дорош.

Ранее участница «Тату» Елена Катина сообщила о воссоединении группы в рамках официального трибьюта. Как рассказала певица, в нем примет участие как она сама, так и Юлия Волкова. Кроме того, исполнительница упомянула о планируемом сериале про группу.

После этого Сергей Галоян запретил Катиной исполнять десять песен из репертуара поп-группы. Под запрет попали такие хиты, как «Я сошла с ума» и «Нас не догонят».