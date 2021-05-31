Ушедшая в политику экс-солистка «Тату» проиграла праймериз в Ивановской области

Ушедшая в политику экс-солистка группы «Тату» Юлия Волкова проиграла праймериз «Единой России» в Ивановской области. Об этом сообщает телеканал НТВ.

В региональном отделении партии заявили, что исполнительница значительно отстала от других кандидатов, хотя официальные результаты голосования пока не объявлены.

Предвыборный ролик Волковой был опубликован 13 мая. Артистка начала свою политическую карьеру со слов: «Мои замечательные, так больше нельзя!» Она заявила, что ей стыдно за все происходящее вокруг, поэтому она намерена заниматься политикой и поменять отношение власти к народу.

Исполнительница отметила, что знает о проблемах жителей Ивановской области, и указала, что «упадок и неверие в будущее поглотило почти все регионы». Волкова призналась, что не имеет опыта в политике, но сейчас она стоит «на грани между светом и тьмой» и хочет работать на благо общества.

28 апреля стало известно, что Юлия Волкова примет участие в праймериз «Единой России». Тогда представительница пресс-службы регионального отделения партии в Ивановской области рассказала, что певица подала соответствующие документы.