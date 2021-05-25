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Бывшая солистка «Тату» раскрыла мотивы выдвижения на праймериз «Единой России»

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Юлия Волкова
Юлия Волкова
Фото: страница @official_juliavolkova в Instagram

Бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова раскрыла мотивы выдвижения на праймериз «Единой России» по Ивановской области в Госдуму. Исполнительница поделилась своими мыслями в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале.

«Нужна моя женская рука, крепкая. Если я смогу хотя бы одному человеку помочь, я буду считать, что не зря сделала этот шаг в политику», — ответила певица телеведущему Ивану Урганту.

По словам Волковой, она часто из Москвы ездит в город Иваново, где у нее живут знакомые. Они много раз обращались к ней со своими проблемами, просив оказать поддержку или помочь отыскать контакты какого-либо важного человека. В этом году певица решила, что может «глобально подойти к моменту», чтобы самостоятельно решать проблемы области, но уже в качестве политика.

28 апреля стало известно об участии Волковой в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму. Певица начала свою политическую карьеру со слов: «Мои замечательные, так больше нельзя!» Она заявила, что ей стыдно за все происходящее вокруг, поэтому она намерена заниматься политикой и поменять отношение власти к народу.

Ранее стало известно, что российский актер Владимир Машков снова займется политикой. В 2011 году он уже участвовал в думских выборах от «Единой России». Тогда он вошел в первую тройку партии по Кемеровской области, однако в итоге отказался от мандата, заявив, что продолжит заниматься творческой работой.

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